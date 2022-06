ROMA, 13 GIU - Il sindaco della capitale moldava Chisinau Ion Ceban ha annunciato che non intende permettere la marcia del Gay Pride in città. Lo riporta Interfax. "Sono contrario a tenere la parata dell'orgoglio della comunità Lgbt nella capitale e non ho intenzione di tornare sui miei passi. Questa è la mia posizione, che coincide con la posizione della maggioranza assoluta dei residenti di Chisinau", ha detto Ceban.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA