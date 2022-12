Mondiali: Giappone, Moriyasu confermato a guida Nazionale calcio

TOKYO, 28 DIC - Accordo tra la Federazione di calcio giapponese (JFA) e il commissario tecnico della nazionale di calcio, Hajime Moriyasu, intenzionato a rimanere alla guida dei Blue Samurai, una delle squadre rivelazione degli ultimi Mondiali di calcio in Qatar. Nonostante il contratto dell'allenatore 54enne scadesse alla fine del torneo, Moriyasu, si è detto disponibile a continuare il ciclo dopo i risultati incoraggianti mostrati alla recente manifestazione sportiva, grazie alle vittorie nella fase a gironi sulla Germania e la Spagna; sebbene il fallimento dell'obiettivo di raggiungere per la prima volta i quarti di finale. Il Giappone si è dovuto infatti arrendere alla Croazia ai rigori agli ottavi. Moriyasu è il primo commissario tecnico del Giappone a essere confermato al termine di una Coppa del Mondo, dal 1998, quando il Paese del Sol Levante ha partecipato per la prima volta al torneo. Prima di guidare la Nazionale nipponica Moriyasu aveva vinto tre campionati di J-League con il Sanfrecce Hiroshima e guidato la selezione giovanile alle Olimpiadi di Tokyo, raggiungendo il quarto posto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA