NEW YORK, 05 DIC - L'attrice Kirstie Alley è morta all'età di 71 anni. Lo riportano i media americani, citando i figli William e Lillie Price Stevenson. Alley è morta "dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente". Alley è stata Rebecca Howe nella sitcom 'Cheers' ed è ricordata in particolare per la sua interpretazione della mamma in 'Senti chi parla'.

