Morte Elisabetta, il nuovo re prende il nome di Carlo III

Il nuovo sovrano del Regno Unito sarà noto con il nome di re Carlo III. Lo ha confermato Clarence House dopo che la premier britannica Liz Truss lo aveva chiamato così nel suo discorso alla nazione in seguito alla morte della regina Elisabetta II.

Pubblicità

«La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia» ha detto la famiglia reale a nome di Carlo, il nuovo re. «Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amata», si legge nella dichiarazione. «So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo».

«Durante questo periodo di lutto e cambiamento - conclude il messaggio - io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA