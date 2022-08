Mosca, aiuti Occidente non fermeranno 'operazione speciale'

MOSCA, 13 AGO - I massicci aiuti militari dell'Occidente al governo di Kiev, del valore di miliardi di dollari, non ostacoleranno "l'operazione militare speciale" della Russia in Ucraina: lo ha detto alla Tass il direttore del dipartimento Nord America del ministero degli Esteri russo, Alexander Darchiev. "È impossibile notare un altro aspetto che Washington sembra ignorare. Le iniezioni multimiliardarie di aiuti militari per l'Ucraina non hanno un impatto sostanziale sul ritmo della nostra operazione speciale. I suoi obiettivi e compiti saranno realizzati", ha affermato il diplomatico.

