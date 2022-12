Mosca, attacchi Kiev a Zaporizhzhia sono terrorismo nucleare

ROMA, 06 DIC - Gli attacchi dell'esercito ucraino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sono un atto di terrorismo nucleare: lo ha detto il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, come riporta la Tass. "Solo nelle ultime due settimane, 33 proiettili di grosso calibro sono stati sparati contro la centrale (nucleare di Zaporizhzhia). La Forza di difesa aerea russa intercetta la maggior parte dei mezzi di distruzione ucraini", ha affermato il ministro. "Classifichiamo tali attacchi per conto dell'esercito ucraino come un atto di terrorismo nucleare", ha concluso.

