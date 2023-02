Mosca, con Starace discussi eventi culturali e armi a Kiev

MOSCA, 17 FEB - Il ministero degli Esteri russo ha detto di avere "convocato l'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace", al quale ha espresso "lo stupore della parte russa per la recente cancellazione" di eventi culturali da parte di artisti russi in Italia. In un comunicato, il ministero degli Esteri aggiunge di aver "informato" l'ambasciatore delle "valutazioni" di Mosca riguardanti "le attuali forniture di armi ed equipaggiamento militare al regime di Kiev, incluse armi offensive, l'addestramento di personale militare ucraino e, in generale, la linea dell'Occidente per provocare un'escalation del conflitto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA