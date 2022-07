Mosca, dure misure se non si risolve blocco a Kalinigrad

ROMA, 08 LUG - Mosca ha completato la preparazione delle misure di ritorsione contro la Lituania e l'Ue in risposta al blocco del transito delle merci nell'enclave russa di Kaliningrad e inizierà ad attuarle a meno che la situazione non venga riportata alla normalità entro i prossimi giorni. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riporta Interfax. "Non aspetteremo all'infinito. Avvisiamo ancora una volta che, se la situazione non si stabilizza nei prossimi giorni, la Russia adotterà misure dure nei confronti della Lituania e dell'Ue; La risoluzione del problema si è protratta per troppo tempo", ha precisato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA