Mosca espelle 24 diplomatici italiani. Draghi: «È un atto ostile»

Mosca annuncerà all’ambasciatore italiano Giorgio Starace la decisione di espellere 24 diplomatici italiani come misura di ritorsione. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo citato da Ria Novosti. La Russia ha deciso di espellere i 24 diplomatici dell’ambasciata italiana a Mosca come parte delle sue misure di ritorsione. Lo ha dichiarato mercoledì la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, come riporta la Tass. «Sì, è vero», ha detto Zakharova in un briefing con i giornalisti in risposta alla relativa domanda.

Pubblicità

«E' un atto ostile ma non bisogna assolutamente interrompere i rapporti diplomatici. Non deve portare all’interruzione dei canali diplomatici perchè se si arriverà alla pace ci si arriverà attraverso quei canali diplomatici», ha detto il premier Mario Draghi in una conferenza stampa commentando l’espulsione di 24 diplomatici italiani dalla Russia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA