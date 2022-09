Mosca, fermato console giapponese per spionaggio

ROMA, 26 SET - I servizi russi dell'Fsb hanno fermato un console giapponese a Vladivostok con l'accusa di spionaggio. Lo riferisce un comunicato, riportato dalla Tass, in cui si specifica che il diplomatico è stato dichiarato 'persona non grata' e che è stata presentata una protesta formale a Tokyo. Il diplomatico, Motoki Tatsunori, è stato "colto in flagrante mentre raccoglieva, dietro compenso in denaro, informazioni a diffusione limitata" tra le altre cose "sugli aspetti della cooperazione della Russia con un paese dell'Asia del Pacifico e sull'impatto della politica delle sanzioni occidentali".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA