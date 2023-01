MOSCA, 04 GEN - L'Italia non può essere un garante del processo di pace in Ucraina a causa della sua posizione di parte. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass. "Ovviamente - ha detto la portavoce rispondendo a una domanda - considerata la posizione di parte presa dall'Italia, non possiamo vederla come un onesto mediatore o un possibile garante del processo di pace".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA