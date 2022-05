Mosca: «Mariupol sotto il controllo russo». Ma il Cremlino nega l'attacco all'acciaieria Azovstal

Il personale militare russo ora controlla la città di Mariupol, secondo quanto ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, citato dall’agenzia Tass. Secondo Shoigu, «nei territori delle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk e nell’Ucraina liberata dai nazionalisti la vita sta tornando alla normalità. Compresa Mariupol, il più grande snodo industriale e dei trasporti sul Mare d’Azov, che è sotto il controllo dell’esercito russo».

La Russia terrà una parata il 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale, anche a Mariupol, la città che Mosca afferma di avere ormai saldamente in pugno, tranne che per la resistenza dei combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal.

In vista di questo evento, è arrivato a Mariupol il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko, definito dal ministero della Difesa ucraino come «il curatore del Cremlino per le questioni dei territori ucraini temporaneamente occupati». Per preparare la parata, aggiungono, le vie centrali della città vengono ripulite da "macerie, e munizioni russe inesplose».

Oggi, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha parlato dei preparativi per la celebrazione del Giorno della Vittoria. Quest’anno le parate militari si terranno in 28 città russe. Coinvolgeranno quasi 65.000 persone, circa 2.400 tipi di armi ed equipaggiamenti militari e più di 460 aerei. Shoigu non ha menzionato la parata a Mariupol. Le autorità russe non hanno commentato i rapporti dell’intelligence ucraina.

intanto il Cremlino ha negato che le forze russe abbiano lanciato un assalto alle acciaierie Azovstal, dove ancora ci sarebbero civili oltre alle ultime sacche di resistenza, quelle del battaglione Azov . «L'ordine è stato dato pubblicamente (21 aprile) dal comandante in capo (Vladimir Putin) di annullare qualsiasi assalto. Non c'è nessun assalto» al momento, ha confermato alla stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sostenendo che le forze di Mosca stanno assediando il sito e intervengono solo

per «fermare molto rapidamente i tentativi» dei combattenti ucraini di raggiungere delle «postazioni di tiro».

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, ha riferito alla tv ucraina che sono stati persi i contatti con i combattenti di Kiev nell’acciaieria Azvostal di Mariupol.

