Mosca, nuovo sistema pagamenti gas per tutti Paesi ostili

ROMA, 31 MAR - L'ordine del presidente russo Vladimir Putin al governo, alla Banca centrale e a Gazprom sulle misure per convertire in rubli i pagamenti per le esportazioni di gas "verso i Paesi ostili" è stato emanato e l'esatto meccanismo per effettuare tali pagamenti dovrebbe essere svelato a breve, anche oggi stesso. Lo ha detto il portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov, citato da Interfax. Alla domanda dei giornalisti se il nuovo meccanismo per i pagamenti del gas si applica solo alla Germania o anche ad altri paesi, Peskov ha risposto: "Si applica a tutti i Paesi ostili".

