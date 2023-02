MOSCA, 08 FEB - Gli Usa hanno dato il via a "una guerra ibrida totale contro la Russia che porta con sé il rischio reale di uno scontro militare diretto tra le due potenze nucleari". Lo afferma in un comunicato il ministero degli Esteri di Mosca, respingendo le accuse degli Stati Uniti di non rispettare il New Start, l'unico trattato bilaterale sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore.

