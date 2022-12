Mosca, sforzo armata russa concentrato su regione Donetsk

ROMA, 22 DIC - Lo sforzo bellico dell'Arrmata russa in Ucraina è al momento concentrato sulla regione di Donetsk, nel Donbass, con l'intenzione di "liberarla completamente" secondo quanto dichiarato dal capo di stato maggiore militare russo, generale Valery Gerasimov, citato dalla Tass, aggiungendo che le forze russe continuano a colpire in profondità in territorio ucraino. Nel 2022, ha aggiunto il comandante militare, Mosca ha consegnato alle truppe russe combattenti oltre 3.100 mezzi militari, fra carri armati e altri mezzi corazzati, lanciamissili e pezzi d'artiglieria.

