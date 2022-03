Mosca, tregua per corridoi umanitari da domani mattina

La Russia ha annunciato un cessate il fuoco per permettere corridoi umanitari in Ucraina dalle 9 di domani mattina (le 8 in Italia) per l'evacuazione dei civili da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. I corridoi umanitari erano già stati annunciati stamani, ma poi non sono stati messi in atto con accuse reciproche di sabotaggio.

Russia e Ucraina stabiliranno un sistema di comunicazione per lo scambio di infomazioni sui corridoi umanitari in Ucraina, ha dichiarato in una nota il quartier generale dell’Agenzia russa di coordinamento per il soccorso umanitario, citata da Interfax, parlando di un canale «per lo scambio reciproco di informazioni sulla preparazione e messa in atto dell’evacuazione dei civili e dei cittadini stranieri».

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per contro ha accusato le forze russe di aver fatto fallire i

corridoi umanitari di oggi per l’evacuazione dei civili. «C'è stato un accordo sui corridoi umanitari. Ha funzionato? Al loro posto hanno funzionato i carri armati russi, i (lanciarazzi, ndr) Grad russi, le mine russe», ha dichiarato il leader di Kiev su Telegram.

