ROMA, 15 GEN - "Il servizio di sicurezza ucraino sta preparando una provocazione nella regione di Kharkiv per incolpare la Russia di un deficit alimentare": lo ha riferito una struttura di coordinamento presso il ministero della Difesa russo, secondo la Tass. "Il servizio di sicurezza ucraino sta tramando una grande provocazione nei prossimi giorni per screditare la Russia come parte dell'accordo sul grano e accusarla di causare una crisi alimentare in Ucraina", ha detto la struttura di coordinamento della Federazione russa per la risposta umanitaria. "Il servizio di sicurezza ucraino ha inviato un gruppo di posamine a Volchansk, nella regione di Kharkiv, per un sabotaggio", ha aggiunto il ministero della Difesa russo. "Un gruppo di posamine ucraini e fino a 30 ufficiali dei servizi di sicurezza ucraini sono arrivati a Volchansk, nella regione di Kharkiv, per preparare il sabotaggio", si legge in una dichiarazione.

