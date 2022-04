Mosca vieta l'ingresso di Boris Johnson in Russia

MOSCA, 16 APR - Mosca ha vietato l'ingresso del premier britannico Boris Johnson in Russia: lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. Il ministero ha spiegato in un comunicato che oltre a Johnson viene vietato l'ingresso nel Paese anche a molti altri alti funzionari britannici dopo l'imposizione da parte di Londra di sanzioni alla Russia a causa delle sue operazioni militari in Ucraina. "Questo passo è stato compiuto in risposta alla sfrenata campagna informativa e politica di Londra volta a isolare la Russia a livello internazionale - si legge nella nota del ministero - creare condizioni per limitare il nostro Paese e strangolare l'economia interna".

