Musk, se muoio misteriosamente è stato bello conoscervi

ROMA, 09 MAG - "Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi", con questo tweet Elon Musk sembra aver risposto indirettamente a Dmitry Rogozin, direttore dell'Agenzia Spaziale russa Roscosmos che lo ha accusato di fornire all'Ucraina apparecchiature per comunicazioni militari. Rogozin infatti aveva scritto su Telegram che, stando alla testimonianza del comandante della 36esima brigata dei marines di Kiev catturato, le attrezzature a terra del progetto "Starlink" di Musk per la connessione Internet "sono state consegnate al battaglione Azov e ai marine a Mariupol con elicotteri militari". "If I die under mysterious circumstances, it's been nice knowin ya", ha twittato Musk alle 2,51 di questa notte ora italiana dal suo Iphone. Musk è numero uno di Tesla e SpaceX e neoproprietario di Twitter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA