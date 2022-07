Nairobi, presidente Kenyatta inaugura sopraelevata capitale

NAIROBI, 31 LUG - Il Presidente del Kenya Uhuru Kenyatta ha inaugurato ufficialmente la superstrada sopraelevata della capitale Nairobi costruita da un'azienda governativa cinese, la China Road & Bridge Corporation. L'inaugurazione ufficiale dell'infrastruttura costata circa 800 milioni di dollari, è avvenuta dopo il periodo di prova di tre mesi in cui la "Nairobi Expressway" che collega vari punti della metropoli con l'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta è stata testata. "Questo è il primo progetto di partenariato privato in Kenya - ha spiegato il presidente keniano, come riportato dal quotidiano Daily Nation - e non è stato finanziato con debiti o fondi statali. La Nairobi Expressway segna la svolta del governo keniano verso lo sfruttamento del capitale privato per colmare il nostro deficit infrastrutturale". Kenyatta ha spiegato che la China Road and Bridge Corporation ha progettato, finanziato e costruito la superstrada e continuerà a mantenerla e gestirla per 30 anni, prima di trasferirne la proprietà al governo. Durante il periodo di concessione, la società riscuoterà i pedaggi dagli automobilisti che utilizzano la strada, recuperando così il proprio investimento.

