Nato aumenta i bilanci civili e militari per il 2023

BRUXELLES, 14 DIC - Gli alleati hanno concordato i bilanci civili e militari della Nato per il 2023 durante la riunione del Consiglio Nord Atlantico di oggi. Il bilancio civile è stato fissato a 370,8 milioni di euro e quello militare a 1,96 miliardi di euro, con un aumento rispettivamente del 27,8% e del 25,8% rispetto al 2022. Lo fa sapere la Nato in un comunicato. Il Segretario Generale Jens Stoltenberg ha accolto con "grande favore" la decisione: "Dobbiamo continuare a investire di più e meglio insieme: solo il Nord America e l'Europa uniti possono tenere al sicuro il nostro miliardo di persone in un mondo sempre più pericoloso".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA