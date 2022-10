ISTANBUL, 21 OTT - Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha dato la sua disponibilità ad incontrare il primo ministro svedese Ulf Kristersson, che ieri si era detto pronto ad andare "immediatamente" in Turchia per ottenere il via libera da Ankara per l'adesione del suo Paese alla Nato. Lo riferiscono i media turchi. Erdogan avrebbe manifestato la sua diponibilità parlando durante il suo volo di ritorno dall'Azerbaigian.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA