Nato: Orban, adesione Svezia-Finlandia non legata a Fondi Ue

BRUXELLES, 29 NOV - "Cara Sanna Marin, tra veri amici non c'è bisogno di chiedere di chiarire le cose: l'Ungheria non ha mai collegato e non collegherà mai nessun'altra questione alla questione dei fondi Ue". Lo scrive in un tweet il premier ungherese, rivolto alla sua omologa finlandese. "Questo - aggiunge - vale anche per l'adesione della Finlandia alla Nato, tra le altre questioni. Il governo ungherese la sostiene e l'Assemblea nazionale ne metterà in agenda la ratifica non appena inizierà la sessione del 2023". La prima sessione del parlamento si terrà a febbraio. In precedenza il voto sulla ratifica dell'adesione di Svezia e Finlandia era previsto il 7 dicembre, a ridosso del Consiglio dei ministri europei delle Finanze che dovranno decidere sul Pnrr ungherese, unico a non aver incassato finora il via libera dell'Ue, e sullo sblocco dei fondi europei di coesione nell'ambito del meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA