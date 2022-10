Navalny, 'contro me nuova accusa di promuovere terrorismo'

MOSCA, 20 OTT - Alexey Navalny, il rivale numero uno di Putin in carcere per motivi politici, ha dichiarato sui social che le autorità russe hanno aperto un nuovo procedimento penale contro di lui accusandolo tra l'altro di "promozione del terrorismo" e "finanziamento di attività estremiste". Lo riporta Meduza. "Gli avvocati hanno ritenuto che, tenendo conto delle pene per questi articoli, in totale, posso stare qui per 30 anni", ha scritto il politico.

