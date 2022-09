Navalny, 'in cella di punizione per la 4/a volta in un mese'

ROMA, 07 SET - L'oppositore numero uno di Putin, Alexei Navalny, in carcere per accuse ritenute evidentemente di matrice politica, ha annunciato di essere stato mandato in una cella di punizione per la quarta volta nell'ultimo mese: lo riporta la testata indipendente Meduza. "Oh, ho un doppio premio", ha scritto Navalny su internet. "Sono appena uscito dalla cella di punizione e mi hanno rimandato in cella di punizione per 15 giorni. Allo stesso tempo - spiega il dissidente - sono stato immediatamente riconosciuto come un 'violatore recidivo'. Ciò significa che ora sarò posto in condizioni severe di detenzione in un carcere a regime severo. Mi chiedo se sarà come il dottor Lecter nel Silenzio degli innocenti o Magneto in X-men". Navalny ritiene che l'amministrazione del centro detentivo lo perseguiti per la sua attività politica. L'oppositore ad agosto è stato mandato in una cella di punizione tre volte in due settimane, rispettivamente per tre, cinque e sette giorni, dopo aver annunciato la creazione di un sindacato per detenuti e dipendenti dei centri di reclusione. Navalny ha sporto denuncia nei confronti del carcere di massima sicurezza di Melekhovo, dove è detenuto, affermando di essere stato mandato in una cella di isolamento per tre giorni soltanto perché "il bottone superiore del suo abito" era "sbottonato".

