Nave cereali da Odessa sarà ispezionata dai 4 firmatari accordo

ISTANBUL, 02 AGO - Sarà ispezionata domattina alle 10 (le 9 in Italia) l'imbarcazione carica di cereali partita ieri dal porto di Odessa e diretta a Tripoli in Libano. Lo rende noto il ministero della Difesa turco. La squadra degli ispettori sarà formata da delegati delle Nazioni Unite e di Turchia, Ucraina e Russia, i Paesi che il 22 luglio hanno raggiunto un accordo per sbloccare l'esportazione dei cereali fermi nei porti di Kiev da quando è iniziata l'invasione di Mosca il 24 febbraio. Secondo il sito di geolocalizzazione Vessel Finder, la nave si trova già poco di distante da Istanbul nelle acque territoriali turche.

