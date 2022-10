Netanyahu lascia l'ospedale, tornato a 'piena attività'

TEL AVIV, 06 OTT - L'ex premier - e attuale leader dell'opposizione - Benyamin Netanyahu ha lasciato l'ospedale di Gerusalemme dove ha passato la notte in osservazione dopo il malore accusato ieri. Lo ha fatto sapere lo 'Shaare Zedek Medical Center'. Netanyahu, 72 anni, si era sentito male - secondo alcune fonti, 'dolori al petto' - in sinagoga dove nel tardo pomeriggio si trovava per la ricorrenza di Yom Kippur. Da lì aveva deciso di andare in ospedale per farsi controllare. Secondo il suo ufficio, Netanyahu - che ha i valori tutti normali - è già tornato "alla piena attività" e questa mattina come sempre ha fatto la sua passeggiata mattutina.

