Netanyahu, 'popolo ha scelto me, sarò premier di tutti'

TEL AVIV, 13 NOV - "Il popolo dopo tante elezioni, ha deciso in maniera chiara e netta per un governo guidato da me". Lo ha detto il premier incaricato Benyamin Netanyahu subito dopo aver accettato il mandato dal presidente Isaac Herzog. "Farò di tutto per un governo stabile che operi a favore di tuti gli abitanti di Israele. Non è una frase fatta ma - ha aggiunto - riflette quello che penso". Netanyahu - riferendosi alle divisioni dell'elettorato e a i timori del centro sinistra - ha sottolineato che "saranno protetti i diritti civili di tutti i cittadini".

