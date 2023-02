Neve in arrivo, cancellati 238 voli da e per Istanbul

ROMA, 04 FEB - A causa delle condizioni metereologiche avverse e dell'arrivo di nevicate, la compagnia Turkish Airlines ha cancellato 238 voli programmati per domenica e lunedì. Lo ha riferito il servizio stampa della compagnia, come riportano i media turchi. "238 voli in arrivo al nuovo aeroporto di Istanbul e in partenza da domenica e lunedì sono stati cancellati, inclusi 72 voli nazionali e 166 internazionali", ha reso noto l'ufficio stampa, aggiungendo che il numero dei voli soppressi potrebbe aumentare.

