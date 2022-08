New Mexico, immigrati si mimetizzano nel deserto per sfuggire al Border Patrol

Tre immigrati illegali con abiti mimetici "straordinari" destinati ad aiutarli a mimetizzarsi nel deserto del New Mexico sono stati trovati dagli agenti della Border Patrol. Le immagini pubblicate sugli account dei social media della Border Patrol mostrano il trio che indossa i cosiddetti abiti ghillie, che sono spesso usati dai cacciatori per mimetizzarsi nel deserto. In questo caso, i travestimenti dovevano assomigliare a sterpaglia secca nel deserto vicino a Santa Teresa, nel New Mexico. Nonostante la mimetizzazione, gli immigrati sono stati avvistati dagli agenti della Border Patrol.

