Niger: all'Italia guida missione e assistenza militare Ue

BRUXELLES, 02 FEB - Il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Ue (Cops) ha dato il via libera alla nuova misura di assistenza europea per il Niger, nel quadro del fondo europeo per la pace (EPF), connessa alla missione di partenariato militare. Vale circa 40 milioni di euro e l'Italia sarà responsabile dell'attuazione della misura attraverso l'Agenzia Industrie Difesa (AID). Lo apprende l'ANSA da fonti diplomatiche europee. E' la prima volta che l'Italia assumerebbe questo ruolo. All'Italia dovrebbe andare anche il comando della missione militare Ue.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA