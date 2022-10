NEW YORK, 07 OTT - "I vincitori del premio Nobel ci ricordando come, anche nei giorni bui della guerra, il desiderio umano per i diritti e la dignità non può essere spento di fronte all'intimidazione e all'oppressione". Lo afferma Joe Biden congratulandosi con Ales Bialiatski e Memorial.

