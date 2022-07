Nord Stream, flusso gas torna a 40% come prima di chiusura

ROMA, 21 LUG - Le forniture di gas russo attraverso il Nord Stream 1, riaperto stamane, sono arrivate al livello del 40%, come prima che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione, l'11 luglio scorso. Lo riferisce la Tass citando il consorzio Nord Stream AG. Il gasdotto ha riaperto come previsto alle 07.00 ora di Mosca (le 06.00 ora italiana). Secondo l'operatore ucraino per il trasporto del gas Ogtsu, continuano anche le forniture della Gazprom attraverso l'Ucraina, che oggi dovrebbero arrivare a 42,4 milioni di metri cubi. Subito dopo la diffusione della notizia, il prezzo del gas ad Amsterdam ha registrato un calo significativo, scendendo fino a 145 euro al megawattora, con un calo del 6%, cioè ai livelli di inizio luglio.

