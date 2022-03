NEW YORK, 05 MAR - "In serata Olaf Scholz ha incontrato il premier israeliano Naftali Bennett. Il colloquio è durato 90 minuti ed è stato concentrato sui risultati" dell'incontro fra Bennett e il presidente russo Vladimir Putin. "L'obiettivo comune resta quello di mettere fine alla guerra il prima possibile. Lavoreremo per questo", afferma il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit.

