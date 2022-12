Nove morti a Kinshasa in Congo a causa di inondazioni

KINSHASA, 13 DIC - Almeno nove persone sono morte nella capitale della Repubblica Democratica del Congo, a Kinshasa, a causa di inondazioni: lo riferisce un giornalista dell'agenza di stampa Afp. Le forti piogge che hanno causato le inondazioni hanno sommerso anche le strade principali del centro della capitale della Repubblica Democratica del Congo. Le nove vittime erano membri della stessa famiglia, compresi alcuni bambini, e sono state uccise dal crollo della loro casa nel quartiere di Binza Delvaux, nel distretto di Ngaliema. Il giornalista della Afp ha visto i loro corpi allineati a terra dopo essere stati estratti dalle macerie. Non c'è ancora un bilancio ufficiale delle inondazioni. Secondo alcune testimonianze e le immagini pubblicate sui social network, le forti piogge - che si sono abbattute nella notte - hanno paralizzato la capitale nelle prime ore del mattino e hanno causato ingenti danni nella megalopoli di circa 15 milioni di abitanti. Il maltempo ha anche provocato una frana in un quartiere periferico della capitale, causando l'interruzione del traffico sulla National Highway 1, un'autostrada essenziale per l'approvvigionamento della città in quanto collega Kinshasa al porto fluviale di Matadi, nell'ovest del Paese.

