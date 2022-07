Nozze di massa a New York, si sposano 500 coppie

WASHINGTON, 10 LUG - L'iconico Lincoln Center di New York ospita oggi le nozze di massa di 500 coppie che erano state costrette ad annullare il matrimonio per la pandemia di Covid. Il mega evento, che è stato chiamato 'Rewedding', inizierà alle 17.30 ora locale (le 23.30 in Italia) con una cerimonia interreligiosa officiata dal reverendo Jacqui Lewis, l'imam Khalid Latif e il rabbino Matt Green. Quindi seguiranno una serie di esibizioni e per finire un gigantesco brindisi seguito da balli di gruppo. "Durante la pandemia le celebrazioni dell'amore sono state poche. Ma la verità è che le persone hanno continuato a innamorarsi, a impegnarsi l'una con l'altra e a mostrare ogni giorno fiducia nel futuro", ha detto la direttrice artistica del Lincoln Shanta Thake. "Volevamo onorare tutto l'amore che si è creato durante i giorni più bui della crisi e dare alle coppie uno spazio per festeggiare".

