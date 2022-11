Nozze Tiffany Trump, l'abito della sorella Ivanka come quello di Grace Kelly in "Caccia al ladro"

Grace Kelly, indimenticata principessa di Monaco e icona di stile, nonchè attrice, lo aveva indossato nel 1955 in uno dei suoi film più celebri, "Caccia al ladro". Un abito di chiffon con diverse sfumate di azzurro, scollato e con un drappeggio fermato al petto.

Un vestito che è stato d'ispirazione per il look che Ivanka Trump ha scelto per il matrimonio della sorellastra Tiffany, celebrato sabato 12 novembre nella residenza dei Trump a Ma a Lago, a Palm Beach.

Stessi colori e stesso identico modello per la bella Ivanka, nata dal matrimonio dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America con la modella Ivana. In questo caso l'abito di Ivanka è stato realizzato da Elie Saab, la stessa stilista che ha firmato l'abito della sposa. Abbinamento più moderno per la mise di Ivanka, che ha abbinato delle scarpe estive con plateau color argento.

