Nozze tra miss: il sì di Mariana Varela e Fabiola Valentín

Mariana Varela e Fabiola Valentín si sono sposate. A far notizia non è tanto l'unione arcobaleno quanto, in questo caso, il fatto che si tratti di due ex Miss. La Varela è stata infatti miss Argentina (nel 2019) mentre la Valentìn è stata miss Porto Rico (nel 2020). Le due bellissime giovani, entrambe modelle, si erano conosciute in Thailandia nel dicembre del 2020 in occasione del concorso Miss Grand International, che nessuna delle due però aveva vinto. In compenso in quella circostanza era cominciata un'amicizia che nel giro di qualche anno le ha portate a pronunciare il fatidico sì al Centro Judicial de San Juan di Puerto Rico. Per l'occasione hanno scelta una un abito frangiato bianco, l'altra una giacca bianca e pantalone nero.

Pubblicità

Tantissimi sui social, dove hanno anche postato un video che riepiloga alcune tappe del loro amore, i messaggi di congratulazioni e auguri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA