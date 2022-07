Nucleare: Iran, continueremo a spegnere le telecamere dell'Aiea

TEHERAN, 25 LUG - "L'Iran continuerà a spegnere le telecamere dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) nei suoi siti nucleari fino a quando non sarà rilanciato l'accordo sul nucleare, i Paesi occidentali non torneranno al patto e non ci sarà più malizia da parte loro". Lo ha affermato il capo dell'Organizzazione dell'energia atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, riferisce Tasnim. L'Iran ha rimosso le telecamere - tra cui 27 che erano state installate in base all'accordo nucleare raggiunto nel 2015 - in reazione a una risoluzione critica verso l'attività nucleare di Teheran adottata dall'Aiea in giugno. Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha affermato venerdì che il programma nucleare iraniano procede a gran velocità e che l'agenzia non ha grandi possibilità di capire quello che sta succedendo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA