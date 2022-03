Nucleare: Iran critica Usa per nuove questioni su accordo

TEHERAN, 13 MAR - Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha criticato gli Usa per aver sollevato nuovi argomenti nei colloqui sul nucleare a Vienna. Le critiche sono emerse in un colloquio telefonico con il collega qatariota Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani, riferisce l'agenzia Isna. Secondo il ministro iraniano, in questo momento Teheran non risparmia sforzi per raggiungere un accordo che sia buono, forte e duraturo. Al-Thani, da parte sua, ha definito importanti gli sforzi dell'Iran e delle altri parti coinvolte a Vienna per il raggiungimento di un accordo. Il ministro del Qatar, che ha avuto colloqui con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è atteso oggi a Mosca dove incontrerà il collega russo Serghei Lavrov per discutere dei recenti colloqui a Vienna dopo che Mosca ha chiesto a Washington di fornire garanzie che le sanzioni imposte per l'invasione dell'Ucraina non influiranno sulla sua cooperazione con l'Iran.

