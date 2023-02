Nuova Zelanda: almeno 11 i morti per l'uragano Gabrielle

ROMA, 19 FEB - E' salito a 11 morti il bilancio del ciclone Gabrielle in Nuova Zelanda e il governo teme che i danni, ancora, da quantificare esattamente, saranno dell'ordine di miliardi. Lo ha detto domenica il ministro delle finanze Grant Robertson in un'intervista ai media locali. Robertson ha detto che si attende cifre comparabili a quelle del terremoto di Christchurch del 2011, costato circa 13 miliardi di dollari neozelandesi, pari a circa 7,6 miliardi di euro. "È chiaro che la devastazione di infrastrutture, case e imprese è molto significativa", ha riconosciuto il ministro. Il ciclone ha distrutto frutteti, vigneti e colture agricole in alcune delle regioni più produttive della Nuova Zelanda. Le strade sono state danneggiate e migliaia di residenti sono rimasti senza elettricità e acqua.

