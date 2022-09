Sono cinque le vittime della sciagura avvenuta questa mattina al largo di Goose Bay a Kaikōura, in Nuova Zelanda, dove una barca con 11 persone a bordo si è capovolta dopo essersi scontrata con una balena. Le ricerche sono state interrotte quando i sommozzatori hanno trovato altre tre corpi senza vita all'interno dell'imbarcazione. In precedenza ne erano stati trovati due e sei persone erano state tratte in salvo.

