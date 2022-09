Nuova Zelanda: barca contro una balena, 2 morti e 3 dispersi

ROMA, 10 SET - Una barca con 11 persone a bordo si è capovolta al largo di Goose Bay a Kaikōura, in Nuova Zelanda, dopo essersi scontrata con una balena. Due persone sono morte e almeno 3 risultano disperse. A bordo, rivela il sindaco della cittadina, c'era un gruppo di donne di età superiore ai 50 anni. Il veloce intervento in mare della polizia ha evitato che il bilancio fosse ancora più drammatico: sei le persone che sono state soccorse e tratte in salvo.

