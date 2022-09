Nuovo colpo per Trump, deve presentare documenti fiscali

WASHINGTON, 01 SET - Nuova batosta per Donald Trump. La commissione di sorveglianza della Camera Usa ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il tycoon per la consegna di una serie di documenti finanziari, oggetto di un contenzioso che va avanti dal 2019. Lo riporta la Cnn. In base all'intesa, la società di contabilità della Trump Organization, la Mazars, deve presentare le carte tra cui anche le dichiarazioni fiscali. "L'ex presidente Trump ha accettato di non ricorrere in appello e Mazars Usa ha accettato di rispettare l'ordine del tribunale e presentare i documenti il più rapidamente possibile", si legge in una nota della Commissione.

