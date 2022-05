Nuovo francobollo patriottico, tutti in fila in Ucraina

ROMA, 23 MAG - Stamattina a Kiev, davanti al quartier generale di Ukrposhta, le poste ucraine, oltre 500 persone si sono messe in fila per il nuovo francobollo patriottico. Il nuovo francobollo è in vendita da oggi in 1.500 filiali di Ukrposhta. La data di lancio non è stata scelta a caso: il francobollo raffigura l'affondamento dell'incrociatore "Moskva", avvenuto proprio 40 giorni fa. Ogni ucraino potrà acquistare 2 blocchi da 3 francobolli. Come farà il collezionista Igor arrivato davanti alla sede di Ukrposhta, alle 8 del mattino. Aveva già comprato il primo francobollo patriottico, lanciato dalle poste ucraine, che raffigura un soldato ucraino mentre manda "a quel paese" la nave russa che aveva attaccato l'isola dei Serpenti, il primo giorno dell'invasione dell'Ucraina, il 24 febbraio. Adesso Igor vuole riempire la sua collezione con questo nuovo francobollo. "Oggi sono trascorsi 40 giorni da quando la Moskva è stata affondata. È il giorno dei marines ucraini, il giorno degli eroi", ha detto Igor. Nei prossimi giorni gli ucraini troveranno sul mercato un altro francobollo patriottico. Si chiama 'Buonasera, veniamo dall'Ucraina'. Il 35% degli ucraini lo ha preferito rispetto ad altre proposte, votandolo in un sondaggio fatto da Ukrposhta, sui social e su Diia, applicazione che riunisce carte d'identità, passaporti, licenze, registri di vaccinazione, registrazioni, assicurazioni, rimborsi sanitari, prestazioni sociali. Ancora non è stato svelato cosa raffigurerà il nuovo francobollo. Il secondo classificato tra i temi di grande interesse è il cane anti-mine Patron, che ha ricevuto il 28% dei voti: un risultato che ha spinto Ukrposhta a mettere in cantiere un francobollo con l'ormai famoso jack russell, simbolo dell'Ucraina.

