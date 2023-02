Nyt,'poche nascite e vita più lunga,Italia destinata a sparire?'

NEW YORK, 01 FEB - La popolazione italiana sta invecchiando e diminuendo alla velocità maggiore fra i Paesi dell'Occidente e questo costringe la nazione ad adattarsi ad un boom del numero di anziani che è in prima fila nel trend globale demografico che gli esperti chiamano 'silver tsunami'. Lo afferma il New York Times in un articolo dal titolo 'Vita più lunga e meno nascite: l'Italia è destinata a sparire?'. Se l'Italia non si impegna nell'incoraggiare le famiglie giovani e le donne che lavorano ad avere figli "resterà e sarà per sempre un Paese che invecchia", afferma al quotidiano l'esperto in demografia Alessandro Rosina.

