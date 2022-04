WASHINGTON, 03 APR - L'ex presidente Barack Obama apparirà pubblicamente per la prima volta alla Casa Bianca dopo la sua partenza martedì, insieme al suo ex numero due Joe Biden, per partecipare ad un evento sull'Obamacare. Lo riportano alcuni media Usa. Biden, la sua sua vice Kamala Harris e Obama parleranno per celebrare i successi della riforma sanitaria firmata dall'ex presidente 12 anni fa.

