Ocasio-Cortez attacca 'miliardari con ego', lite con Musk

NEW YORK, 30 APR - Elon Musk litiga con Alexandria Ocasio-Cortez, la star della sinistra democratica. Senza specificare esattamente a chi si riferiva Ocasio-Cortez ha puntato il dito per i crimini di odio su "qualche miliardario che ha problemi di ego" e che "controlla in modo unilaterale una enorme piattaforma di comunicazione". Musk si è sentito attaccato e ha replicato: "smettila di provarci con me, sono molto timido". Ocasio-Cortez ha risposto poco dopo spiegando che parlava di Mark Zuckerberg ma ha poi cancellato il suo cinguettio.

