Ocse: calo record per disoccupazione in Europa, Italia al 7,8%

PARIGI, 14 FEB - Calo record per la disoccupazione in Europa: nell'Unione europea e nella zona euro il tasso di disoccupazione è rimasto a livelli "storicamente bassi", rispettivamente al 6,1% e al 6,6%, anche a dicembre 2022: è quanto afferma l'Ocse precisando che il dato è "rimasto stabile o è diminuito in oltre 70% dei Paesi della zona euro". In Italia, il tasso è rimasto stabile, al 7,8%, a dicembre 2022 rispetto a novembre. In Germania è invece sceso al 2,9% e in Francia è salito al 7,1%. Nella zona Ocse, il tasso è rimasto stabile, al 4,9%. Si tratta del sesto mese consecutivo a questo livello, il più basso dall'inizio della serie nel 2001.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA