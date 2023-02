PARIGI, 07 FEB - L'inflazione nella zona Ocse è nuovamente rallentata a dicembre 2022, per attestarsi al 9,4%, in calo di un punto rispetto al 10,4% di novembre e al picco record di ottobre (10,8%): è quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Ocse. Secondo l'organismo internazionale con sede a Parigi, si tratta del livello più basso da aprile 2022. In Italia, l'inflazione è scesa dall'11,8% di novembre all'11,6% di dicembre.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA